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Представители Украины и Италии обсудили дело Маркива: детали

Представители Украины и Италии обсудили дело Маркива: детали

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заместители министров МИД и МВД Украины провели совместную встречу с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано. Важным элементом переговоров стал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщили в МИД, участники встречи обсудили широкий круг двусторонних вопросов и отметили существенный потенциал углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества двух стран.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар выразил благодарность итальянской стороне за последовательную позицию по поддержке Украины и отметил необходимость сохранения санкций против Кремля, отметили в ведомстве.

"Важным элементом переговоров стал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что Украина делает все возможное, чтобы защитить своего соотечественника и обеспечить его возвращение домой", - говорится в сообщении.

В этой связи украинская сторона осуществляет собственное расследование обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелле и ожидает сотрудничество итальянской стороны в данном вопросе, отметили в МИД.

Напомним, уже несколько лет нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

В июле 2019 года итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения.

В октябре суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву, который был приговорен к 24 годам заключения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия
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