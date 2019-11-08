Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2019 год

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2019 год" № 265-ІХ, принятый Верховной Радой 31 октября 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Закон имеет целью обеспечить решение важных социальных вопросов и эффективное использование средств государственного бюджета в процессе его исполнения в текущем году.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 млрд грн и расходной части - на 19,1 млрд грн, а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 млрд грн и дефицита госбюджета - на 1,1 млрд грн.

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Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам: 1 млрд грн - для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения; 1,4 млрд грн - для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих; 500 млн грн - для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд); 787 млн грн - на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью; 354,6 млн грн - для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 300 млн грн - на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

Также закон позволяет городу Киеву не возвращать в государственный бюджет часть обязательств Киевского городского совета в объеме расходов городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.