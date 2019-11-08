Расходы на оборону в Бюджете-2020 будут превышать 5% ВВП - Маркарова

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Расходы на оборону в бюджете Украины на 2020 год будут превышать 5% ВВП. Об этом сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Приоритет номер один - это безопасность и оборона. 245 млрд - это беспрецедентно, 5,4% от нашего ВВП пойдет на нашу оборону", - сообщила Маркарова.

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По словам министра, расходы на оборону будут предусматривать не только защиту границ, но и безопасность на улицах.

Напомним, в ВР внесли доработанный проект Бюджета-2020.