Маркарова рассказала, когда правительство начнет работу над трехлетней бюджетной декларацией

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В январе правительство начнет работу над бюджетной декларацией на три года. Об этом сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Чем правительство займетья в январе - это первая трехлетняя бюджетная декларация. Там вы увидите подкрепленные цифрами наши шаги", - сказала Маркарова.

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Она добавила, что бюджетная декларация, фактически станет бюджетом на следующие три года, правительство начнет разрабатывать в январе.

Как сообщал УНН, министр финансов Маркарова прогнозирует рост местных бюджетов на 50%.