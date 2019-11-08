Маркарова: в Бюджете-2020 заложен дефицит на уровне 2%

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В бюджете Украины на 2020 год заложен дефицит на уровне 2%. Об этом сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Мы, как страна, каждый год тратим больше чем получаем, в следующем году наш дефицит составит 2%”, — сказала Маркарова.

По словам Маркаровой, правительство постоянно ведет переговоры с международными партнерами по обслуживанию внешних долгов.

“Реструктуризация 2015 года дала нам возможность спокойно жить и не выплачивать”, — сказала она.

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Напомним, в ВР внесли доработанный проект бюджета-2020.