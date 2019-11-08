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Богдан: к концу года ставка по иностранным кредитам может уменьшиться до 5%

Богдан: к концу года ставка по иностранным кредитам может уменьшиться до 5%

КИЕВ. 8 ноября. УНН. К концу 2019 года ставка по иностранным кредитам может уменьшиться до 5% по сравнению с 9%, которые были в начале этого года. Об этом сказал председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

“До конца года мы сможем спуститься (по процентам относительно выплат по иностранным кредитам — ред), учитывая проведенные реформы, до 4%, до 5%”, — сказал Богдан.

Богдан, в частности, отметил, что в начале года Украина заимствовала иностранные средства под 9%, однако государство должно продолжать проводить реформы для укрепления доверия иностранных кредиторов. По мнению главы ОП, укрепление доверия к Украине позволит привлекать иностранные средства под меньший процент.

“У нас огромные внешние долги, практически 40% бюджета это проценты. Которые мы должны выплатить”, — отметил Богдан.

Напомним, глава Минфина Оксана Маркарова заявила, что в бюджете Украины на 2020 год заложен дефицит на уровне 2%.

Источник: УНН
Теги: Украина, кредит, Офис президента Украины
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