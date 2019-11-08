Чубаров: задержанную оккупантами легендарную 82-летнюю крымскотатарскую активистку не пропустили её на КПВВ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Российские оккупанты, которые задержали легендарную крымскую татарку Айше Сеитмуратову, отправили ее на контрольно-пропускной пункт Ченгар, что находится в более 120 километрах от КПВВ Чаплинка. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сейчас поступило сообщение, что русские оккупанты, не пропустив Айше Сеитмуратову через контрольно-пропускной пункт Чаплинка, отправили ее на контрольно-пропускной пункт Ченгар: мол, иностранцы могут пересечь "границу" в указанном пункте", - написал он, и отметил, что "от Чаплинки к Чонгару расстояние более 120 километров".

Чубаров также добавил, что сейчас с Айше Абла по-прежнему не имеет связи: "она не взяла с собой мобильный телефон".

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что на контрольном пункте Чаплинка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения.