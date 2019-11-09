Пристайко привлек к диктанту национального единства послов из восьми стран

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пригласил украиноязычных послов из 8 стран Европы присоединиться к Всеукраинскому диктанту национального единства. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем микроблоге Twitter, передает УНН.

"Пригласили украиноязычных послов в Министерство на обед и ... радиодиктант национального единства. Писать не писали, но совместно прочитали", - сообщил глава МИД.

Он также поблагодарил послов.

"Спасибо белорусским, британским, латвийским, литовским, молдавским, немецким, голландским и венгерским коллегам - немного непривычно, но очень приятно говорить с вами на украинском языке", - резюмировал Пристайко.

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Напомним, 8 ноября в Украине прошел Всеукраинский диктант национального единства.