Пристайко привлек к диктанту национального единства послов из восьми стран
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пригласил украиноязычных послов из 8 стран Европы присоединиться к Всеукраинскому диктанту национального единства. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем микроблоге Twitter, передает УНН.
"Пригласили украиноязычных послов в Министерство на обед и ... радиодиктант национального единства. Писать не писали, но совместно прочитали", - сообщил глава МИД.
Он также поблагодарил послов.
"Спасибо белорусским, британским, латвийским, литовским, молдавским, немецким, голландским и венгерским коллегам - немного непривычно, но очень приятно говорить с вами на украинском языке", - резюмировал Пристайко.
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Напомним, 8 ноября в Украине прошел Всеукраинский диктант национального единства.
Пригласили украиноязычных послов в Министерство на обед и ... радиодиктант национального единства. Писать не писали, но совместно прочитали. Спасибо коллегам - немного непривычно, но очень приятно говорить с вами на украинском языке. pic.twitter.com/SIp4QRBOYV- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 8, 2019