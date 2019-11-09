Украина очень мало сделала для поколения людей после 1991-го года - эксдипломат США

Бывший сотрудник Госдепа США Дэниел Фрид, фото 2016 года, когда дипломат еще занимал свою должность во внешнеполитическом ведомстве

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина вместе с Арменией и Грузией относится к странам бывшего СССР, где демократическая трансформация и свободный рынок имеют наибольшие шансы на успех. Такую оценку в интервью для издания Голос Америки выразил бывший многолетний американских дипломат Дэниел Фрид, который, среди прочего, был координатором Государственного департамента по вопросам санкционной политики, информирует УНН.

Издание отмечает, что Фрид также работал послом США в Варшаве и Белграде, послом по особым поручениям в администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

Так, Фрид заявил, что страны Центральной Азии "более склонны к авторитаризму" и имеют "значительно более низкий демократический импульс". Беларусь экс-дипломат назвал страной, которая "остается достаточно авторитарной", но также заявил о "больших надеждах" в отношении этой страны.

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Фрид отметил, что США не несут ответственность как за успех отдельных стран, так и за их неудачи.

"Эти страны достигают успеха, или терпят неудачу благодаря собственным достижениям или проблемам. Я считаю, что, например Украина сделала достаточно мало для целого поколения после 1991-го года, и это связано с внутренними факторами. Они пытаются изменить это сейчас, и мы, конечно, должны им помочь", - сказал Фрид.

По его словам, вопрос членства в НАТО для Украины "первоочередной вещью".

"Да, эти двери должны быть открыты, но Украина должна проводить внутренние реформы для улучшения своего будущего", - сказал Фрид.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео обратил внимание на помощь, которую администрация Трампа предоставила Украине, и необходимость преодоления коррупции в Украине. Реплика прозвучала в Германии, после того, как журналист спросил министра иностранных дел Германии Мааса, или навредили Украине события в Вашингтоне.