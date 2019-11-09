Демократы в Конгрессе США опубликовали еще две стенограммы

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Демократы в Палате представителей, ведущих расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, опубликовали стенограммы слушаний двух свидетелей. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Согласно с первой стенограммой, подполковник Армии США Александр Виндман, что работает в Совете национальной безопасности, заявил, что слышал, как посол США при ЕС Гордон Сондленд оказывал давление на украинских официальных лиц, чтобы убедить их провести расследование по Джо Байдену и его сыну. По словам Виндмана, 10 июля посол указал, что встреча президента Владимира Зеленского с президентом Трампом будет возможна только в случае, если это расследование будет начато.

Джо Байден — один из кандидатов в президенты США от Демократической партии.

25 июля Виндман следил за телефонным разговором Трампа и Зеленского. Он заявил, что у него нет сомнений, что Трамп потребовал, чтобы Украина начала расследование в обмен на посещение Белого дома президентом Зеленским. По мнению Виндмана, в результате этого, отношениям США и Украины был нанесен ущерб.

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Показания Виндмана в целом совпадают с показаниями, данными Фионой Хилл — в недавнем прошлом сотрудницей Совета национальной безопасности. Они также были опубликованы в пятницу.

Адвокат Джона Болтона, бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности, сообщил законодателям, что Болтон знает о “многих встречах и обсуждениях”, относящиеся к действиям Трампа по Украине. Адвокат также отметил, что Болтон готов дать показания Конгресса, если суд решит, что он имеет право это сделать.

Республиканские законодатели в Палате представителей приняли решение назначить конгрессмена Джима Джордана, одного из самых активных защитников Трампа, в Комитет по разведке, который проводит соответствующие слушания.

Отношения между официальными Киевом и Вашингтоном оказались в центре внимания СМИ после того, как в США начался большой скандал из-за свидетельств неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Владимира Зеленского с целью побудить Украину помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Напомним, в рамках процедуры импичмента Трампа ряд комитетов при Конгрессе США проводят слушания свидетелей двусторонних разговоров и взаимоотношений между топ-чиновниками из Украины и США. В Белом доме, в свою очередь, считают, что резолюция об импичменте Трампа не меняет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

Так, 4 ноября в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте, тогда свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. На следующий день, 5 ноября, — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября — показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. 7 ноября Конгресс опубликовал свидетельство заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.