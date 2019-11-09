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В Украине успешно прошли приемочные испытания турецких БПЛА

В Украине успешно прошли приемочные испытания турецких БПЛА

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства успешно прошли приемочные испытания в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в Турецкой Республике.

“Экспортируемые в Украину тактические БПЛА Bayraktar TB2 успешно прошли приемочные испытания”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что представителями Байкар, Министерства обороны Украины и Укрспецэкспорта в Киеве было подписано окончательное принятие доставки.

Напомним, ранее сообщал УНН, что испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно.

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В сентябре украинский министр внутренних сил Арсен Аваков встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: УНН
Теги: БПЛА, Украина, посол, Турция, испытания
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