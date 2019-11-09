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Крымскотатарская активистка Сеитмуратова, которую ранее задержали российские оккупанты, вернулась домой

Крымскотатарская активистка Сеитмуратова, которую ранее задержали российские оккупанты, вернулась домой

Айше Сеитмуратова

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Крымскотатарская 82-летняя активистка Айше Сеитмуратова, которую ранее российские оккупанты задержали на админгранице с Крымом, вынуждена была вернуться домой. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Легендарная 82-летняя Айше Сеитмуратова, которую российские оккупанты не пропустили сегодня ночью через административную границу, разделяющую оккупированный Крым от материковой части Украины, была вынуждена вернуться домой”, — написал Чубаров.

Как отметил глава крымскотатарского Меджлиса “в то время, когда после часового задержания, российские оккупанты ее отпустили, через данный контрольно-пропускной пункт в Крым проезжал соотечественник, который и довез Айше Абла в Симферополь”.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что на контрольном пункте Чаплинка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения.

Позже, Чубаров сообщил, что оккупанты с РФ отправили Сеитмуратову на контрольно-пропускной пункт Ченгар, что находится в более 120 километров от КПВВ Чаплинка.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, крымские татары, активисты
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