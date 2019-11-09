Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально вступил в предвыборную гонку

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал в пятницу документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама. Об этом сообщается на сайте представительства Демпартии в Алабаме, передает УНН.

Первичные выборы в Алабаме предназначены на 3 марта 2020 года. На них будут выбраны 52 делегата на Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах.

Блумберг с 2002 по 2013 год занимал должность мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей Bloomberg. Миллиардер считается одним из самых богатых людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает 52 млрд долларов.

Как ранее писал УНН, Блумберг ранее исключал возможность участия в предвыборной кампании, однако, как отмечает издание AP, в течение последних нескольких недель провел консультации с видными функционерами Демократической партии, в ходе которых были озвучены опасения относительно устойчивости популярности нынешнего лидера предвыборной гонки среди демократов — бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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“Если Блумберг вступит в предвыборную гонку, то это окажет сильное влияние на других претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демпартии всего за три месяца до официального начала предвыборной кампании”, — отметил агентство АP.

Решение Блумберга подать документы на регистрацию кандидатом на первичных выборах именно в Алабаме связано с тем, что в этом штате 8 ноября заканчивается прием документов от участников предвыборной гонки. По данным газеты The New York Times, помощники Блумберга на следующей неделе могут подать документы на регистрацию его в качестве кандидата на первичных выборах в штатах Нью-Гэмпшир и Арканзас.

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Сейчас в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 участвуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулса Хаббард.

Старт предвыборной кампании в США будет дан через 12 недель — 3 февраля — в штате Айова, где пройдут сборы партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем — на национальные съезды. В штате Нью-Гемпшир 11 февраля состоятся первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собрания партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые — избирательными комиссиями отдельных штатов.

Имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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