Суд в Симферополе еще на три месяца продлил арест семи фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил арест семи фигурантам второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Таким образом Яким Бекиров, Яшар Муединов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Сервет Газиев, Меджит Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2020 года. Об этом сообщает издание Крым.Реалии, передает УНН.

“Сегодня во время заседания наши подзащитные заявили, что они считают себя гражданами Украины и требовали, чтобы в отношении них применялись нормы международного права, в частности, IV Женевская конвенция. В ходе судебного заседания судья вынес частное определение в части того, что необеспечение подсудимых сухпайком на время участия в заседании нарушает их права. В противном суд не удовлетворил наши ходатайства. Таким образом, мера пресечения остался, как и раньше, содержание в СИЗО до 15 февраля”, — рассказал Назим Шейхмамбетов.

Российские силовики 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего были задержаны 24 активиста.

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Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезли в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, одного — Раима Айвазова — держат в СИЗО Симферополя, еще один — Эдем Яячиков — исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов “Крымской солидарности” после массовых обысков 27 марта в аннексированном Крыму, призвал к их немедленному освобождению из российского СИЗО.

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что призывы представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире освободить арестованных активистов “Крымской солидарности”, гражданских журналистов в Крыму вызывают “удивление”.