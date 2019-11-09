Хорватия выразила протест по поводу открытия памятной плиты сербском генералу

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Минстерство иностранных и европейских дел Хорватии выразило официальный протест Сербии из-за открытия памятной плиты сербскому генералу Младену Братичу, командующему наступления сербских сил на хорватский город Вуковар в 1991 году. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Памятную плиту открыли в Новом Саду, административном центре сербского края Воеводина, с участием председателя краевого правительства и мэра города, которые являются близкими сотрудниками Александра Вучича, главы государства и лидера правящей Прогрессивной партии. Генерал Братич погиб во время боев за несколько дней до того, как сербские силы захватили город.

В хорватской дипломатической ноте отмечается, что открытие плиты не способствует нормализации отношений между соседними государствами и что “величание агрессии на Хорватию является пощечиной каждой из 2717 жертв всех национальностей, погибших в этом городе”. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радмана честь сербского генерала назвал скандальным, поскольку Братич погиб во время агрессии на хорватской территории.

Хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что он о хорватской позицию и дипломатической ноте проинформировал сербского президента Вучича, поскольку они сейчас находятся в Женеве в рамках стратегического диалога о западных Балканах, организатором которого является Всемирный экономический форум.

Битва за Вуковар, город на Дунае на хорватско-сербской границе, продолжалась с августа до 18 ноября 1991 года. Сербские силы покинули разрушенный и разграбленный город в 1996 году после подписания мирного соглашения президентами Милошевичем и Туджманом.

Напомним, посол Сербии призвал ФИФА осудить футболистов из Швейцарии и Хорватии.