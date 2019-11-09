Сегодня второй раз попытаются развести войска у Петровского

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, 9 ноября, начнется начало практической фазы разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, которое перенесли с 8 ноября. Процесс отвода войск начнется в 12:00. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центре ОКП ОС Андрей Агеев.

“Разведение сегодня (8 ноября — ред) в области № 3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское, Волновахский район не было. Так как (специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин) Сайдик заявил о переносе на завтра (9 ноября)”, — сказал Агеев.

Также, Агеев добавил, что командующим Объединенных сил было сказано о том, что отвод мы готовы провести в 12:00 в зеркальном отражении, синхронно с противником.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа согласовала датой начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского субботу, 9 ноября. По ее данным разведения должно начаться в 12:00 по киевскому времени.

Ранее украинские военные сообщили, что готовы к началу разведения сил.