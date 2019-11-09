Судебная реформа может затянуться - Гончарук

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Судебная реформа в Украине может затянуться на несколько месяцев, но она однозначно принесет результат. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.

"Министерство юстиции будет стоять на страже правил, нормальной системы исполнения контрактов. Это то, что мы делаем, и качество этой работы ежедневно будет увеличиваться", - сказал Гончарук.

По его словам, такая же история должна состояться с судами.

"Здесь сложнее. Вы знаете, парламентом был принят законопроект для перезапуска реформы судебной системы. Я верю в то, что он принесет свои результаты. Здесь работа не только правительства, а всей нашей команды. Поэтому я думаю, что по времени эта реформа, возможно, самая сложная, она, возможно, затянется на несколько месяцев, а результаты мы получим позже. Но в чем точно я не сомневаюсь - в том, что ситуация с каждым днем будет улучшаться", - сказал он.

Напомним, 7 ноября вступил в действие закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который 6 ноября был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".