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Началась практическая фаза разведения в районе Петровского и Богдановка - ООС

Началась практическая фаза разведения в районе Петровского и Богдановка - ООС

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке №3 - Богдановка, Петровское, 9 ноября", - сказал он.

По словам Агеева, украинская сторона в 12:01 выпустила белую сигнальную ракету. Получила подтверждение, что ракета также была выпущена с другой стороны.

"В 12:15 состоялся запуск зеленой ракеты, что свидетельствовало о подтверждении начала разведения сил и средств на участке №3. Сейчас мы получили подтверждение от ОБСЕ и наблюдателей, наших военнослужащих на позициях, также они подтвердили информацию о том, что пошла зеленая ракета. Сейчас, в ближайшие минуты, начнется движение - практическая фаза - движение техники и личного состава по заниманию ими других позиций, которые были заранее подготовлены и на которые они должны отойти в рамках практической фазы разведения. Вообще на разведение сил и средств дается трое суток", - рассказал собеседник.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, отвод войск, ООС
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