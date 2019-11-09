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Закон об изменениях в Госбюджете-2019 вступил в силу

Закон об изменениях в Госбюджете-2019 вступил в силу

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В субботу, 9 ноября, вступил в силу Закон об изменениях в Госбюджете-2019, передает УНН.

Так, вчера, 8 ноября, Закон был опубликован в издании "Голос Украины". Соответственно, он вступает в силу на следующий день после публикации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" № 265-ІХ, принятый Верховной Радой 31 октября 2019 года.

Закон имеет цель обеспечить решение важных социальных вопросов и эффективное использование средств государственного бюджета в процессе его исполнения в текущем году.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 млрд грн и расходной части - на 19,1 млрд грн, а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 млрд грн и дефицита госбюджета - на 1,1 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: законы, Бюджет-2019
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