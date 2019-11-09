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Россия прокомментировала отвод сил в Петровском на Донбассе

Россия прокомментировала отвод сил в Петровском на Донбассе

Борис Грызлов

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Россия приветствует отвод сил Украины и так называемой "ДНР" на линии соприкосновения в районе Петровского. Об этом в субботу заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие", - сказал он.

Напомним, сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, отвод войск
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