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В ООС рассказали, сколько продлится разведение в районе Петровского

В ООС рассказали, сколько продлится разведение в районе Петровского

КИЕВ. 9 ноября. УНН. На разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки выделено трое суток, затем начнется разминирование. Об этом сказал журналистам в субботу заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь, передает корреспондент УНН.

"Непосредственно на разведение сил и средств выделено трое суток. Сегодня у нас 9 ноября, 12 ноября в 12:00 личный состав и техника переместятся на новые позиции. Затем, в течение 25 суток еще будут проводиться мероприятия по разминированию участка местности. Если нет возможности разминировать, отмечается все это на местности, с пометками "мины", для того, чтобы на эти участки никто не мог попасть из гражданских, военных, чтобы не допустить подрыва. Также будут убираться фортификационные сооружения, которые будут мешать проезду патрулей СММ ОБСЕ", - сказал Бондарь.

По его словам, наблюдатели будут осуществлять мониторинг между контролируемым и неконтролируемым участками в районе разведения.

Напомним, сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, отвод войск, ООС
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