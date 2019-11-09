В ООС надеются в воскресенье завершить разминирование в Золотом

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В воскресенье, 10 ноября, должен завершиться процесс разминирования на участке разведения сил и средств в районе Золотого и Катериновки. Об этом сказал журналистам в субботу заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь, передает корреспондент УНН.

"Еще в течение 25 дней будут проводиться определенные работы (на участке разведения в районе Петровского и Богдановкм - ред.) также, как они сейчас проводятся в районе участка №2 - Золотое, Катериновка. Хотел бы сказать, что завтра мы завершим там работы по разминированию", - сказал Бондарь.

По его словам, вопросами разминирования занимается Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, по данным пресс-центра ООС, 1 ноября украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом.

3 ноября УНН сообщили в пресс-центре ООС, что в районе разведения сил у Золотого начался процесс разминирования.