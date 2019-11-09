В ООС надеются на положительный результат разведения и проведения нормандской встречи

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь сообщил, что надеется на положительный результат разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки, что позволит провести встречу в нормандском формате, передает корреспондент УНН.

"На этот раз (в результате разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки - ред.) будет все же более результат положительный, и это, опять же, как мы говорим, позволит и военно-политическому руководству разблокировать процесс нормандского формата", - сказал Бондарь.

Он напомнил, что последняя встреча была 19 октября 2016 года, с тех пор только стороны встречались на уровне политических советников, а также проходили встречи в Минске.

"Этого недостаточно, потому что мы понимаем, что непосредственное решение принимается в Москве и от них зависит, насколько эффективно все это будет выполняться. Поэтому, мы готовы. Мы стоим на том, что должен пройти полный вывод войск, сил Российской Федерации, незаконных вооруженных формирований, за пределы государственных границ - российской и украинской, и после этого дальше, согласно той дорожной карте, которая формируется, должны пройти определенные процессы, в том числе которые завершаются созданием соответствующих государственных структур, судов, прокуратур, избирательных позиций, подготовки к тому, чтобы можно было это провести, и таким образом двигаться вперед", - добавил он.

Напомним, сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.