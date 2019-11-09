Регистрация | Вход |
USD: 24,52 -0,1418  EUR: 27,16 -0,1891 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 09 ноября 2019 15:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
47655
Версия для печати

МИД РФ прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против России"

МИД РФ прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против России"

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора в деле "Украина против России" по сути Международный суд ООН учтет позицию России и "оставит без удовлетворения все украинские претензии". Об этом говорится в комментарии, размещенном в субботу на сайте министерства иностранных дел РФ, передает УНН.

"Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", - сказано в комментарии.

В МИД считают, что решение суда ООН о наличии у него юрисдикции "не решает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора".

Напомним, накануне Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации" в пользу Украины.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Гаага, Международный суд ООН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.