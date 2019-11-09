Регистрация | Вход |
USD: 24,52 -0,1418  EUR: 27,16 -0,1891 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 09 ноября 2019 15:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7830
Версия для печати

Сенцов пообщался с российскими оппозиционерами

Сенцов пообщался с российскими оппозиционерами

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов в литовском Вильнюсе посетил Форум свободной России и пообщался с российскими оппозиционерами, которые считают Крым частью Украины. Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, которые считают Крым частью Украины, а Путина врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами. Выступил в контексте "Что делать в России?"
- Несите покрышки.
- А потом?
- А потом зажигайте!", - написал режиссер.

Напомним, ранее Сенцов заявил о желании написать статью для российских СМИ о пребывании в российской колонии в Лабытнанги.

Как сообщал УНН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами, среди которых был и Сенцов, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".

Источник: УНН
Теги: Олег Сенцов, оппозиция, Вильнюс, форум
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.