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В Гончарука появился новый советник

В Гончарука появился новый советник

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бывший депутат Верховной Рады Украины Светлана Залищук сообщила, что с 8 ноября начала работать в Кабинете министров Украины советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом она написала не своей странице в Facebook, передает УНН.

"Со вчерашнего дня официально работаю штатным советником Премьер-министра Украины по вопросам внешней политики", - написала Залищук.

По ее словам, она с Гончаруком дружит "с домайдановских времен" и заявила о доверии к новому премьеру.

"В команде Премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi (Ключевые показатели эффективности - ред.) будут успешные контакты главы Правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность", - отметила экс-нардеп.

Напомним, ранее в Кабмине опровергли назначение гражданина РФ советником Гончарука.

Источник: УНН
Теги: Премьер-министр, нардепы
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