Facebook будет удалять контент, который раскрывает имя автора жалобы на Трампа по Украине

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Facebook Inc. намерена удалять любой контент, который претендует на содержание имени анонимного информатора, который инициировал расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании, передает УНН.

"Любое упоминание имени потенциального информатора нарушает нашу координирующую политику в отношении нанесения ущерба, которая запрещает контент "свидетельство о свидетелях, информаторах или активистах". Мы удаляем все упоминания имени потенциального информатора и будем пересматривать это решение, если его имя будет широко опубликовано в средствах массовой информации или использовано общественными деятелями в ходе дебатов", - говорится в заявлении компании.

Напомним, осенью в американских СМИ со ссылкой на анонимного информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 Джо Байдена. 25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.