Украина обратилась в Европарламент в связи с инициативой Бундестага по "Северному потоку-2"

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий обратился в Европарламент в связи с поправками, вынесенными на голосование в Бундестаге, которые могут позволить проекту "Северный поток-2" обойти газовую директиву ЕС. Об этом сообщает представительство Украины при ЕС, приводя слова Точицкого из интервью изданию Politico, передает УНН.

Так, Точицкий в письме Европарламента на этой неделе заявил, что беспокоится, что законопроект "откроет возможность (Северному потоку-2 - ред.) обойти правила либерализации газоснабжения в масштабах ЕС", - сообщают дипломаты.

"Исключение газопровода из правил либерализации газоснабжения даст Газпрома неоправданно конкурентное преимущество и укрепит его рыночное господство", - заявил Точицкий в письме, с которым ознакомилось Politico.

Европейская комиссия отказалась непосредственно комментировать законопроект, но официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева заявила, что Брюссель будет принимать дальнейшие меры, если он будет противоречить правилам ЕС.

"Что касается любой директивы, то Комиссия будет контролировать её транспонирование на национальном уровне ... и будет принимать дальнейшие меры, если возникнут какие-либо несоответствия законодательству ЕС", - приводит ее слова представительство.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии самой популярной газете Германии Bild озвучил позицию относительно отсрочки голосования за поправки, которые бы позволили проекту "Северный поток-2" обойти газовую директиву ЕС.