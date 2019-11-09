В США отреагировали на решение суда ООН по делу "Украина против России"

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Решение Международного суда ООН по делу "Украина против России" по определению юрисдикции является важным шагом к защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины и привлечению России к ответственности за ее действия. Об этом пишет на своей странице в Twitter посольство США в Украине, передает УНН.

"Мы поздравляем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украина против России. Это важный шаг к защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины и привлечению России к ответственности за свои действия", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня МИД РФ отреагировал на решение суда, отметив, что рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора в деле "Украина против России" по сути Международный суд ООН учтет позицию России и "оставит без удовлетворения все украинские претензии".

Напомним, накануне Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации" в пользу Украины.