"Тополе-волю!": под посольством Польши проходит акция в поддержку Мазура
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Под посольством Республики Польша, расположенном в Киеве на улице Ярославов вал, проходит акция в поддержку добровольца Игоря Мазура, задержанного сегодня в Польше, передает корреспондент УНН.
Так, несколько десятков человек пришли к посольству с плакатами. Они требуют освободить Мазура, задержанного по требованию России.
Под посольством дежурит Нацгвардия.
По заявке организаторов, на акции ожидается до 300 человек, время проведения - 2 часа.
Напомним, в Польше сегодня задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к заместителю командира УНСО, добровольцу Игорю Мазуру, который также является сотрудником Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.
Затем стало известно, что задержанный в Польше заместитель командира УНСО, доброволец Игорь Мазур встретился с консулом Украины.
Министр МВД Арсен Аваков прокомментировал задержание в Польше добровольца Мазура.