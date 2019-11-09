Регистрация | Вход |
USD: 24,52 -0,1418  EUR: 27,16 -0,1891 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 09 ноября 2019 20:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6045
Версия для печати

"Тополе-волю!": под посольством Польши проходит акция в поддержку Мазура

"Тополе-волю!": под посольством Польши проходит акция в поддержку Мазура

фотогалерея

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Под посольством Республики Польша, расположенном в Киеве на улице Ярославов вал, проходит акция в поддержку добровольца Игоря Мазура, задержанного сегодня в Польше, передает корреспондент УНН.

Так, несколько десятков человек пришли к посольству с плакатами. Они требуют освободить Мазура, задержанного по требованию России.

Под посольством дежурит Нацгвардия.

По заявке организаторов, на акции ожидается до 300 человек, время проведения - 2 часа.

Напомним, в Польше сегодня задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к заместителю командира УНСО, добровольцу Игорю Мазуру, который также является сотрудником Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.

Затем стало известно, что задержанный в Польше заместитель командира УНСО, доброволец Игорь Мазур встретился с консулом Украины.

Министр МВД Арсен Аваков прокомментировал задержание в Польше добровольца Мазура.

Источник: УНН
Теги: Киев, Польша, задержание, добровольцы, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.