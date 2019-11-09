Сенцов сравнил российские тюрьмы с подвалами гестапо и КГБ

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Освобожденный из российского плена украинской кинорежиссер Олег Сенцов, находясь в музее оккупаций и борьбы за свободу в Литве, сравнил современные российские тюрьмы с подвалами гестапо на КГБ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вильнюс. Музей оккупаций и борьбы за свободу. История Литвы через призму сопротивления захватчикам. В этом печальном здании располагались в свое время гестапо и КГБ, очень символично. Подвал, где располагались казематы, очень аутентичный. Поверьте, по крайней мере, в российских тюрьмах мало что изменилось с тех пор даже внешне. Разве что расстрельные комнаты больше не работают. Пока", - написал Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов в литовском Вильнюсе посетил Форум свободной России и пообщался с российскими оппозиционерами, которые считают Крым частью Украины.