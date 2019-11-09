Зеленский поручил правительству разработать требования к новостям в СМИ

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря этого года разработать и направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине. Об этом говорится в Указе Президента №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплении государства" от 8 ноября, обнародованном на сайте Главы государства, сообщает УНН.

Так, до 31 декабря 2019 года Кабмину поручено разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмов предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплении государства".