Бородянский объяснил термин "стандарт новостей" в Указе Зеленского

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Минстр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил значение термина "стандарт новостей" в Указе Президента Украины Владимира Зеленского №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплении государства". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в Указе Президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, возникшее из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах ТКТС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества", - написал Бородянский.

По его словам, власти собираются ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором. Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видам контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию.

"В странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправления и саморегулирования/соурегулювання медиа, вопрос стандартов решен кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество. В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую оно не должна регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и соурегулювання", - отметил министр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря этого года разработать и направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно урегулирования деятельности медиа в Украине.