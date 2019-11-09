Вице-спикер Сейма Польши объяснила, почему задержали Мазура

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вицеспикер Сейма Польши Малгожата Гошевска заверила, что задержание активиста и ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Гошевской в Facebook.

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола", заявила вице-спикер.

"Это - наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести. Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть акторами российского сценария", заверила Малгожата Гошевска.

"Польша сделала то, что должна была была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но - для выяснения ситуации. Мы уже многое знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды тщательно будут расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура в отношении российских обвинений", подытожила польский высокий чиновник.

Напомним, сегодня в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Позже стало известно, что задержанный в Польше заместитель командира УНСО, доброволец Игорь Мазур встретился с консулом Украины.