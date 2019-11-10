Кабмин до конца года должен разработать законопроект для борьбы с рейдерством

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Согласно Указа "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства" Президент Украины поручил Кабинету министров до 31 декабря 2019 разработать законопроект, регулирующий деятельность Министерства юстиции в сфере государственной регистрации, в том числе юрлиц и физических лиц-предпринимателей, сообщает УНН.

Так, Президент поручил “до 31 декабря 2019 — в относительно:

разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, в котором предусмотреть:

— лишение Министерства юстиции Украины полномочий по принятию решений об отмене регистрационных действий в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и отмены решений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и его обременений;

— исключительно судебный порядок обжалования решений, действий или бездействия государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации в сферах государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и его обременений”.

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Также глава государства поручил проработать “обеспечение прозрачного и эффективного исполнения судебных решений о конфискации подакцизных товаров”. Кроме того, поручением предусматривается усовершенствование стандартов качества предоставления бесплатной правовой помощи путем внедрения механизма оценки качества предоставляемой правовой помощи с использованием инструмента рецензирования (“peer review”).