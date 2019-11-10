В МИД заверили, что держат под контролем ситуацию с Игорем Мазуром

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинские консулы имеют опыт защиты наших соотечественников, задержанных в других странах. В ситуации с задержанием участника АТО Игоря Мазура у защиты есть стратегия. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич

"Сегодня прокуратура проведет процессуальные действия (решаться вопрос о проведении судебного заседания для временного ареста задержанного - ред.), и суд изберет меру пресечения. Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников", - сообщил Кирилич.

Как сообщал УНН, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Вицеспикер Сейма Польши Малгожата Ґошевська заверила, что задержание активиста и ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.

Напомним, Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014-м году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба двадцать четвёртой сотни Самооборона Майдана.

С мая 2014 года воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году вступил в ряды ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Кроме того Игорь Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.