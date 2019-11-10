Во фракции "Слуга народа" выступили против быстрого запуска рынка земли

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Западные партнеры выразили мнение, что быстрое внедрение земельной реформы в Украине может привести к необратимые ошибки. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Фрис на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я неоднократно высказывал свою позицию о введении открытого рынка. О стопперы, стоимость, механизмы, бенефициаров, изменение целевого и риски с этим связанные... Но только что увидел, что позиция постепенного и экономного запуска рынка высказывается и нашими западными партнерами, которые уже прошли этот путь", - написал Фрис.

Фрис рассказал, что управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что быстрое внедрение земельной реформы в Украине может повлечь за собой необратимые ошибки.

Также, Фрис отметил, что Патроне призвал взять паузу в реализации земельной реформы.

Кроме того, по словам Фриса, такого же мнения придерживается заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру.

"Украине не стоит спешить... Я бы рекомендовал делать это постепенно, сначала решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее", - цитирует Фрис Сулакру.

По его словам, нардепа стоит остановить этот масштабный шаг.

"Последствия могут быть непрогнозируемые и неотвратимые! Голосовать за закон, который просто откроет рынок без решения вопросов глобальных инструментов и обеспечения прав наших граждан - это реально опасно!", - написал Фрис.

Напомним, Всемирный банк выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель.



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