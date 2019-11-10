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Во фракции "Слуга народа" выступили против быстрого запуска рынка земли

Во фракции "Слуга народа" выступили против быстрого запуска рынка земли

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Западные партнеры выразили мнение, что быстрое внедрение земельной реформы в Украине может привести к необратимые ошибки. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Фрис на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я неоднократно высказывал свою позицию о введении открытого рынка. О стопперы, стоимость, механизмы, бенефициаров, изменение целевого и риски с этим связанные... Но только что увидел, что позиция постепенного и экономного запуска рынка высказывается и нашими западными партнерами, которые уже прошли этот путь", - написал Фрис.

Фрис рассказал, что управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что быстрое внедрение земельной реформы в Украине может повлечь за собой необратимые ошибки.

Также, Фрис отметил, что Патроне призвал взять паузу в реализации земельной реформы.

Кроме того, по словам Фриса, такого же мнения придерживается заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру.

"Украине не стоит спешить... Я бы рекомендовал делать это постепенно, сначала решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее", - цитирует Фрис Сулакру.

По его словам, нардепа стоит остановить этот масштабный шаг.

"Последствия могут быть непрогнозируемые и неотвратимые! Голосовать за закон, который просто откроет рынок без решения вопросов глобальных инструментов и обеспечения прав наших граждан - это реально опасно!", - написал Фрис.

Напомним, Всемирный банк выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель.

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Источник: УНН
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