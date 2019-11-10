Новости: Политика
Воскресенье, 10 ноября 2019, 13:19 • Анна Мурашко • 4500
Разумков сложил полномочия лидера партии "Слуга народа"
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Спикер парламента Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя "Слуги народа" во время съезда партии "Слуга народа", передает корреспондент УНН.
Так, участники съезд рассмотрел и поддержали заявление Разумкова об отставке с поста лидера партии.
Напомним, 10 ноября проходит съезд партии "Слуга народа" во время которого рассматривается вопрос смены руководителя партии.
Ожидается, что партию возглавит заместитель председателя фракции партии в ВР Александр Корниенко.
Источник: УНН