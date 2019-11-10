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Корниенко избран лидером партии "Слуги народа"

Корниенко избран лидером партии "Слуги народа"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Новым лидером партии "Слуги народа" стал Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Так, на съезд партии "Слуга народа" избран председателем партии Александра Корниенко, занимающий должность заместителя руководителя фракции партии в ВР.

По словам главы фракции Давида Арахамии, Корниенко уже три места фактически выполняет работу лидера партии.

Источник: УНН
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