Разумков заявил, что парламент рассмотрел более 200 законопроектов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. За два месяца Верховная Рада Украины девятого созыва рассмотрела более 200 законопроектов. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время съезда партии "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы отметить, что мы рассмотрели 272 законопроектов, и приняли 77. Сегодня очень часто я повторял фразу раньше такого не было. Я уверен, что мы должны продолжать, этот тренд, но в положительном смысле", - сказал Разумков.

Напомним, 29 августа состоялось первое Верховная Рада 9 созыва.



Как сообщалось ранее, Разумков подвел итоги работы ВРУ за 50 дней.



