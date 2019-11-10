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Президент проигнорировал съезд партии "Слуга народа"

Президент проигнорировал съезд партии "Слуга народа"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не посетил съезд пропрезидентской партии "Слуга народа", который состоялся сегодня в столице, сообщает УНН.

Во время съезда был переизбран лидер партии - спикера ВР Дмитрия Разумкова на посту лидера партии сменил Александр Корниенко, занимающий должность заместителя главы фракции партии в ВР.

Ожидается, что следующий этап съезда партии произойдет не позднее 15 февраля 2020 года.

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Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Слуга народа
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