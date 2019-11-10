Президент проигнорировал съезд партии "Слуга народа"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не посетил съезд пропрезидентской партии "Слуга народа", который состоялся сегодня в столице, сообщает УНН.

Во время съезда был переизбран лидер партии - спикера ВР Дмитрия Разумкова на посту лидера партии сменил Александр Корниенко, занимающий должность заместителя главы фракции партии в ВР.

Ожидается, что следующий этап съезда партии произойдет не позднее 15 февраля 2020 года.

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