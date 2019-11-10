Корниенко рассказал о новой модели партии власти от "Слуги народа"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Партия "Слуга народа" предлагает для Украины новую модель партии власти. Об этом заявил новый лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Чем больше у нас будет демократических механизмов, тем меньше мы будем похожи на КПСС. Также важно, что мы предлагаем новую для Украины модель партии власти, когда партия власти не является властью напрямую. Хотя мы являемся законодательной властью, но исполнительная власть на местах на наш взгляд должна двигаться в сторону профессионализации", - сказал Корниенко.

По его словам, это должны быть профессиональные государственные служащие.

"Мы инициировали изменения продолжение реформы госслужбы. А партия может стоять рядом, быть контролером, иметь депутатов в советах, в первую очередь в советах общин, будут нарабатывать законодательные решения на местном уровне", - рассказал Корниенко.

Напомним, сегодня, 10 ноября Корниенко избран лидером партии "Слуги народа".





