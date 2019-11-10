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Завтра фракция рассмотрит вопрос о Яременко

Завтра фракция рассмотрит вопрос о Яременко

Богдан Яременко

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Фракция "Слуги народа" завтра рассмотрит заявление председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко о сложении полномочий председателя комитета. Об этом заявил новоизбранный лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Завтра (понедельник, 11 ноября - ред.) на фракции", - сказал Корниенко отвечая на вопрос, когда фракция рассмотрит заявление Яременко о сложении полномочий главы комитета.

Напомним, председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Ранее УНН сообщал, что три фракции Верховной Рады требуют отставки народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко с должности председателя комитета по внешней политике из-за секс-скандала.

Источник: УНН
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