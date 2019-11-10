СМИ назвали вероятные даты проведения встречи в "нормандском формате"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Источник в Офисе президента утверждает, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России может состояться 24 или 26 ноября. Об этом сообщает "Зеркало недели", передает УНН.

Собеседник издания сообщил, если такая встреча в эти даты не произойдет, то к концу года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" вообще состоится когда-либо.

Как ожидается, на встрече должны быть обсуждены вопросы выполнения Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в конце октября глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре. Он также уточнил, что была предварительная дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки", но не все на нее согласились.

Контактная группа по вопросам Украины на заседании 1 октября в Минске согласовала разведения войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского, что было одним из условий проведения саммита "нормандской четверки".