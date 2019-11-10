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Партия должна быть секси: Корниенко рассказал, как привлечь новых кандидатов в "Слугу народа"

Партия должна быть секси: Корниенко рассказал, как привлечь новых кандидатов в "Слугу народа"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время сегодняшнего съезда партии "Слуга народа" новоизбранный лидер политической силы, нардеп Александр Корниенко выразил мнение, что партия должна быть секси и возбуждать, сообщает УНН.

"Чтобы партийный лифт качественно работал, партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать. Если мы растеряем рейтинг, мы не будем возбуждать кандидатов", - заявил Корниенко, комментируя планы партии по подготовке к местным выборам и привлечению новых лиц.

Напомним, Корниенко, сменивший на посту лидера партии спикера ВР Дмитрия Разумкова, также рассказал, что партия будет менять идеологию, ведь либеральные идеи устраивают не всех нардепов.

Источник: УНН
Теги: Слуга народа
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