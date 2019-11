Посол Польши неоднозначно отозвался о киевском костеле

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в комментарии к фотографии костела святого Николая в Киеве заявил, что "Министерство культуры уважает кражу большевиков", передает УНН со ссылкой на Twitter посла.

"Ну, дневной свет показывает совсем другой вид с крестами, отрезанными от башен и фасадов, покрытых трещинами. Через 28 лет после распада Советского Союза храм до сих пор служит концертным залом органной музыки, в котором Министерство культуры Украины уважает кражу большевиков", - написал Цихоцкого.

Комментарий касался фото здания, опубликованного накануне пользователем "Business Ukraine mag" с подписью "красочное освещение в Никольском римско-католическом соборе Киева".

Отметим, Ян Бартош Цихоцкий по образованию - историк. Работал аналитиком в Центре восточных исследований и Польском института международных дел.

В 2015 - 2016 годах работал в посольстве в Москве, в том числе в качестве пресс-аташе.

Как сообщал УНН, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская заверила, что задержание активиста и ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом для обеспечения невиновности задержанного.

