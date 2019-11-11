В России продали более 12 тысяч билетов на поезда в оккупированный Крым - СМИ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Более 12 тысяч билетов купили по всей России на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в оккупированный Крым, сообщает ТАСС, передает УНН.

"Продажа билетов на поезда в Крым стартовала 8 ноября в 8:00 по московскому времени. За первые сутки продали более 5 тыс. билетов. В целом по России, по состоянию на сегодняшнее утро, продано 12027 билетов", - говорится в сообщении.

Сейчас в оккупированном россиянами Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории аннексированного полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части "Крымского моста".

Как сообщалось ранее, в России начали продавать билеты на поезда в аннексированный Крым.

На линии из Санкт-Петербурга будут курсировать пять одноэтажных поездов купейных и плацкартных вагонов. Поездка продлится 43,5 часа. Также отмечается, что из Москвы в оккупированный Симферополь будут ходить четыре двухэтажных поезда с вагонами купе. Время в пути составит 33 часа.