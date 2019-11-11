Дубилет разъяснил принцип замены правительственной спецсвязи на приложение в смартфоне

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил заменить прямые телефонные линии для общения с чиновниками на современное защищенное приложение в смартфоне и сэкономить таким образом бюджетные средства. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я общался с журналистами у себя в кабинете и показал им 10 стареньких телефонов, которые стоят у моего рабочего места. Я сказал, что в поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему на что-то более эффективное", - написал Дубилет.

Дубилет рассказал, как можно попробовать сделать эту систему более надежной и эффективной.

"Представьте себе, что вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосового и текстового связи, которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя сломать даже квантумными компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi", - отметил Дубилет.

По его мнению Украина не может себе позволить поддержания выделенных каналов связи.

"Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрования (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух", - рассказал Дубилет.

По его словам, правильное шифрование и использование общих каналов связи - это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала.

"Здесь нет компромиссов с безопасностью. Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, который враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться", - написал Дубилет.

Дубилет считает, что выделенные каналы можно оставить исключительно для военных коммуникаций.

"Но, поверьте, когда, условно, глава ОГА звонит министру, ничего военного в этих коммуникациях обычно нет. Более того, теоретически можно сделать это приложение open source, чтобы кто угодно мог убедиться в том, что в нем не оставлено никаких "бэкдоров" . Хотя здесь тоже есть свои риски, надо обсуждать", - отметил он.

Дубилет также объяснил почему нужно выдать специальные смартфоны, а не устанавливать приложение на обычные.

"Чтобы исключить взлом на аппаратном уровне, а также заражение через другие приложения. Хотя теоретически здесь тоже могут быть риски, связанные с производителями (Apple/Google и другие)", - рассказал Дубилет.

Также он отмечает, что речь может идти не о сиюминутной замене этой системы, а дополнение.

"Не секрет, что сейчас топ-политики в основном используют для своих коммуникаций (в том числе на чувствительные темы) стандартные мессенджеры. Такое приложение могло бы стать альтернативой хотя бы Вотсапу/Телеграмму", - отметил Дубилет.

Кроме того, он обратил внимание на то, что это предварительный концепт. Дубилет готов обсуждать его с экспертным сообществом.

"Такой проект мог бы сделать правительственную связь более защищенной, а бюджет - более эффективным", - добавил он.

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