В Госспецсвязи выступили за переход на новые стандарты защиты информации

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Госспецсвязи считают, что в Украине актуальным является переход на современные стандарты, в частности, рискоориентированные стандарты защиты информации, и будут предлагать это внедрять Кабинету министров. Об этом заявил глава службы Валентин Петров, сообщили УНН в пресс-службе ГССЗИ.

Так, Петров провел заседание общественного совета при Администрации Госспецсвязи. Во время заседания он обозначил основные задачи, проблемные факторы и миссию, трансформационные задачи совершенствования Госспецсвязи. Среди них - вопросы защиты объектов критической инфраструктуры, информационной и кибербезопасности, деятельности Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, вопросы регулирования и перехода на новые стандарты отрасли.

Петров сообщил представителям общественности, что Государственная служба должна сосредоточиться прежде всего на задачах национальной безопасности. "Самое важное сегодня - это дерегуляция. То есть мы максимально должны отдалиться от бизнеса. Наша задача - защищать те системы, где циркулируют государственные секреты", - добавил Петров.

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Он пояснил, что сегодня "важен постепенный отход от КСЗИ (комплексная система защиты информации), и актуальным является переход на современные стандарты, в частности, рискоориентированные стандарты защиты информации". "Мы будем предлагать это внедрять Кабинету министров, у нас в этом полное понимание с Министерством цифрового развития и трансформации Украины. Наше дело - это техническое обеспечение системы управления государством, национальная безопасность и системы кризисного управления", - сказал глава Госспецсвязи.

Петров подчеркнул и необходимость создания отраслевых стандартов в области защиты информации, которые, в частности, должны определять соответствующие отраслевые регуляторы. Также, как подчеркнул Петров, оптимизация, а именно - лишение несвойственных функций и техническое перевооружение - сегодня на повестке дня. Но в любом случае, задача обеспечения мобилизационной готовности, по словам главы Госспецсвязи, сохранение управляемости государства в особый период в условиях чрезвычайной ситуации не должно пострадать.

Петров, отвечая на вопрос специалистов отрасли относительно кибербезопасности, отметил, что Госспецсвязи прежде всего является оператором национальной защищенной сети. "Эта сеть станет основой информационного обмена государственных электронных информационных ресурсов, систем специальной связи и тому подобное. То есть мы должны стать главным центром для госресурсов, предоставляя необходимые услуги, в случае необходимости наиболее уязвимым объектам критической инфраструктуры", - сказал он.

Отвечая на вопрос о взаимодействии с Генштабом и управлением телекоммуникационной отраслью в особый период, Петров отметил, что управление телекоммуникациями и формирование политики - это прерогатива Кабмина, но техническая инфраструктура для этого уже построена и скоро будет введена в эксплуатацию. "Это наш вопрос и он как раз относится к вопросам национальной безопасности и обороны Украины, и мы субъект сектора безопасности и обороны, ответственные за это", - подчеркнул глава Госспецсвязи.

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Он очертил также и проблемные вопросы развития отрасли. "Да, сегодня есть негативное отношение в обществе к нашему ведомству... Да, есть обоснованная критика, прежде всего, по зарегулированности отрасли, есть обоснованная критика со стороны бизнеса и других государственных органов. Очень часто это возникает из-за недокомуницирования. В частности, из-за недостаточной просветительской работы о деятельности нашего ведомства. И мы будем менять это, в частности, больше общаться с общественностью", - подчеркнул Петров.

Кроме того, руководитель Госспецсвязи пояснил, что сегодняшние трансформационные усилия также связаны и с вопросом финансирования отрасли, в частности, в связи с принятым недавно бюджетом на 2020 год, в котором финансирование Госспецсвязи было сокращено за счет дополнительного финансирования Минобороны. По его словам, Госспецсвязи это увеличение бюджета должно было направить на повышение зарплаты работникам, что дало бы возможность выровнять зарплаты между ВСУ и Госспецсвязи.

"До этого года ниже, чем у нас, зарплата была только в ГСЧС и у пограничников. В следующем году мы будем последними по зарплатам. Это обидно, учитывая то, что в Госспецсвязи работают высокоинтеллектуальные высококвалифицированные кадры... Поэтому мы будем перераспределять расходы, чтобы обеспечить людям хотя бы нормальные зарплаты, потому что люди просто начнут убегать от нас", - подчеркнул глава Госспецсвязи.

Напомним, министр Кабмина Дубилет предложил заменить прямые телефонные линии для общения с чиновниками на современное защищенное приложение в смартфоне и сэкономить таким образом бюджетные средства.