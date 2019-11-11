Заседание фракции "Слуга народа", на котором будут решать судьбу Яременко, состоится вечером
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" соберется на заседание сегодня вечером.
Об этом журналисту УНН сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Да, заседание фракции обычно проходят в вечернее время", - сказала Кравчук отвечая на вопрос журналиста состоится сегодня вечером заседания фракции.
Также, Кравчук на вопрос журналиста или заседание состоится после 18:00 ответила: "Примерно так".
Напомним, фракция "Слуги народа" сегодня рассмотрит заявление председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко о сложении полномочий председателя комитета.
Известно, что есть трое вероятных кандидатов на должность главы комитета, но их имен во фракции не называют.